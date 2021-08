Batida entre moto e caminhonete deixa duas pessoas mortas na Bahia

Uma batida envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete resultou na morte de duas pessoas em um trecho da BR-020, na cidade de Luís Eduardo Magalhães, região oeste da Bahia. O acidente ocorreu na noite de sábado (14), nas imediações do povoado de Novo Paraná.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), as duas vítimas eram ocupantes da motocicleta – uma pessoa morreu logo após a batida e a segunda teve a morte constatada depois de ter sido removida para o hospital.

Com o impacto, a motocicleta ficou totalmente destruída e a frente do veículo também foi bastante danificada. Equipes da Polícia Militar e da PRF estiveram no local e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para prestar socorro às vítimas. As informações são do site Agmar Rios Notícias.

Ainda conforme a PRF, o motorista fugiu do local depois do acidente. Ele entrou em contato com a central telefônica da corporação informando o que teria acontecido e alegou ter fugido com medo de ser linchado pelos moradores da região. O homem não se apresentou à polícia e continua desaparecido.