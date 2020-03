Batida entre ônibus e caminhão deixa 11 mortos em Minas

Um acidente entre um caminhão e um ônibus que seguia de Salvador (BA), na madrugada deste domingo (22), deixou 11 mortos e 17 feridos, na BR-365, em Pirapora (MG), segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Pirapora. A PRF informou ainda que, o ônibus invadiu a pista no sentido contrário - Porecatu, no Paraná (PR). O caminhão, que transportava repolhos, seguia do município de São Gotardo, em Minas Gerais, para Sergipe.

A PRF disse ainda que no ônibus foi detectado que o diagrama do tacógrafo estava vencido, o que não permitiu verificar há quanto tempo o motorista estava na direção do veículo. A PRF reforçou que não é possível determinar a culpa a nenhum dos veículos até que os trabalhos de perícia esteja concluído.

Vítimas

Segundo o Samu e o Corpo de Bombeiros, 16 vítimas foram encaminhadas à Fundação Hospitalar Dr. Moisés Magalhães Freire, em Pirapora, e um homem de 27 anos foi levado em estado grave, com traumatismo craniano, à Santa Casa, em Montes Claros. Porém, a Fundação informou que só recebeu 15 vítimas do acidente. Destas, uma delas, após avaliação médica, imediatamente, foi transferido também para Montes Claros.

Ainda sobre o estado de saúde das vítimas, a Fundação Hospitalar Dr. Moisés Magalhães Freire pontou que três pacientes passaram por cirurgia e será realizado procedimento cirúrgico em mais um atendido. Estão sob avaliação médica sete pessoas, que apresentaram ferimentos mais leves. Até às 12 horas deste domingo, três pessoas foram liberadas.