Batida entre três caminhões e um carro deixa um morto e sete feridos na BR-324

Uma batida envolvendo três caminhões e um carro na BR-324, em trecho que liga as cidades de Riachão do Jacuípe e Candeal, deixou um morto e outras sete pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (20).

De acordo com a Brigada Voluntária Anjos Jacuípenses, que realizou o socorro às vítimas, o homem morto era natural da cidade de Conceição do Coité.

Três vítimas ficaram presas às ferragens, sendo resgatadas pela Brigada com ajuda de equipamentos. O acidente ocorreu por volta das 11h15.

Ainda segundo os Anjos Jacuípenses, o corpo do homem que faleceu permanece no local aguardando a chegada de uma equipe do Departamento de Polícia Técnica para a perícia e remoção.

As demais vítimas foram encaminhadas a um hospital de Riachão do Jacuípe com fraturas, ou suspeitas de fraturas, e hemorragia interna.

Não foram informados o estado de saúde das vítimas e nem a causa do acidente.