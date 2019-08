Batida envolvendo van do Sampa Crew deixa um morto

Um acidente envolvendo um carro e uma van da banda Sampa Crew deixou um morto e dez feridos na madrugada deste domingo (18), na Rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo. O acidente aconteceu opr volta das 3h30, no sentido da capital paulista, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Responsável por administrar a rodovia, a concessionária Autoban informou que o carro veio na contramão e bateu de frente contra a van da banda. O motorista do carro de passeio, de 29 anos, morreu.

O vocalista João Carlos, conhecido como JC Sampa, estava na van e contou que o carro estava com as luzes apagadas quando invadiu a pista. JC deve permanecer internado em observação até quarta-feira.

Seis dos dez feridos estão em estado grave e foram levados para dois hospitais na cidade de Jundiaí: o São Vicente e o Sobam. A mulher de JC, Ingrid Aquino, foi atendida e liberada. Ela está grávida, mas passa bem, assim como o bebê.

"Nosso motorista está com a gente há anos. A gente confia plenamente. Ele tentou tirar do carro. O carro veio na contramão, com um só farol só aceso. É lamentável o que a irresponsabilidade de um pode causar na vida de outros", afirmou Anthony, integrante da banda.

A assessoria de imprensa publicou em redes sociais que os músicos "permanecem internados para realização de exames e assistência médica necessária". "Os shows agendados para este final de semana estão cancelados. Os da próxima semana estão em avaliação e dependem do quadro clínico dos integrantes."