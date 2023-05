Batida frontal entre carro e caminhonete deixa um morto e dois feridos na BA-210

Um grave acidente deixou uma pessoa morta e outras duas feridas na noite desta sexta-feira (12), na BA-210. A batida aconteceu entre as cidades de Sobradinho e Juazeiro, no norte da Bahia.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, houve uma batida frontal entre um carro de passeio e uma caminhonete, que ficaram totalmente destruídos. Não há detalhes de quem invadiu a contramão.

A vítima fatal do acidente dirigia um dos dois veículos e morreu no local. Já o homem que estava no carona do mesmo carro ficou preso às ferragens e foi levado para uma unidade de saúde. O condutor do outro veículo também se feriu e foi socorrido.

Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.