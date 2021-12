'Batom de cereja', de Israel & Rodolffo, é clipe mais visto no Brasil em 2021

O clipe da música "Batom de cereja", de Israel e Rodolffo, voi o mais visto no Youtube do Brasil em 2021. O site divulgou nesta quarta-feira (1º) a lista com os dez vídeos musicais mais vistos neste ano no país.

Apesar da dupla sertaneja estar na ponta, o forró aparece de maneira mais predominante. "Batom de cereja" teve bastante destaque com a participação de Rodolffo no BBB21.

Cinco dos dez clipes mais vistos são de forró, com Barões da Pisadinha, Matheus Fernandes, Raí Saia Rodada, Zé Vaqueiro e Brisa Star. Completam a lista três clipes de funk e um de rap.

Veja:

1. Israel & Rodolffo - "Batom De Cereja"







2. Os Barões da Pisadinha - "Esquema Preferido"







3. Matheus Fernandes e Dilsinho - "Baby Me Atende"







4. Raí Saia Rodada - "Tapão Na Raba"







5. MC Don Juan, MC Davi e MC Pedrinho, DJ 900 - "Bipolar"







6. DJ Boy, MC's V7, Letto, Leozinho ZS, IG, Joaozinho VT, Davi e Kako - "Coração Gelado 2"







7. Zé Vaqueiro - "Volta comigo bb"







8. MC Poze do Rodo - "Vida Louca (prod. Neobeats)"







9. Brisa Star ft Thiago Jhonathan - "Se Joga No Passinho"







10. MC Poze do Rodo, Bielzin, PL Quest e MC Cabelinho (prod. Neobeats) - "A Cara do Crime (Nós Incomoda)"

Na lista, o Youtube contabiliza visualizações locais de videoclipes oficiais enviados em 2021, retirando trailers e vídeos infantis. O período analisado é de 1º de janeiro a 15 de novembro.