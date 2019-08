Bayer Leverkusen e Freiburg vencem segunda partida no Alemão

Depois do Borussia Dortmund, atual líder, foi a vez de Bayer Leverkusen e Freiburg vencerem a segunda partida seguida no Campeonato Alemão e se manterem com 100% de aproveitamento no torneio. Ambos conquistaram triunfos por 3 a 1 jogando como visitantes neste sábado (24).

O Leverkusen derrotou o Fortuna Dusseldorf com boa atuação do chileno Charles Aranguiz, autor do segundo gol, e o Freiburg superou o Paderborn. Com os triunfos conquistados nas duas primeiras rodadas, as duas equipes somam seis pontos e se igualaram ao Borussia Dortmund, que lidera o torneio no momento por ter saldo de gols superior ao dos seus concorrentes.

Quem também triunfou neste sábado foi o Borussia Mönchengladbach, que fez 3 a 1 no Mainz fora de casa e venceu pela primeira vez no torneio. Como empatou sem gols na estreia com o Schalke 04, a equipe tem quatro pontos e ocupa a quarta colocação. No entanto, as posições devem se alterar, já que a rodada ainda não terminou.

Outro time que conquistou os primeiros três pontos na competição foi o Hoffenheim, que, em casa, superou de virada, por 3 a 2, o Werder Bremen, este que segue sem pontuar no campeonato.

Ponto histórico

O Union Berlin comemorou, neste sábado, o primeiro ponto conquistado na primeira divisão alemã em toda a sua história. Recém-promovido à elite do futebol do país, o time, que teve sua fundação ligada à luta proletária, empatou em 1 a 1 com o Augsburg fora de casa e somou seu primeiro ponto na Bundesliga.

O suíço Ruben Vargas abriu o placar para o Augsburg aos 14 minutos do segundo tempo. O resultado permaneceu até os 35 minutos da etapa final, quando o sueco Sebastian Andersson marcou o primeiro gol do Union Berlin na elite germânica e garantiu um ponto histórico para a equipe.

Em seu debute na divisão principal, o Union Berlin busca, agora, o primeiro triunfo de sua história na liga. Antes de empatar com o Augsburg, o time da capital alemã foi goleado pelo RB Leipzig por 4 a 0 em sua estreia na competição.