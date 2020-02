Bayern empata com RB Leipzig e mantém a liderança do Alemão

Deu empate neste domingo no duelo que valia a liderança do Campeonato Alemão e que também opôs os artilheiros do torneio, Robert Lewandowski e Timo Werner. Bayern de Munique e RB Leipzig fizeram um jogo movimentado na Allianz Arena, em Munique, neste domingo (9)pela 26ª rodada, mas a partida terminou sem gols.

O resultado é melhor para o Bayern de Munique, que sustenta a liderança da competição com 43 pontos, um a mais que o RB Leipzig, segundo colocado. O terceiro é o Borussia Dortmund, que foi derrotado na rodada.

O único jogo deste domingo do torneio não teve gols, o que não quer dizer, porém, que não foi bom. Líder e vice-líder mostraram um bom futebol e só não foram às redes em razão da má pontaria dos homens de frente. Os dois times poderiam ter tido melhor sorte na partida e desperdiçaram chances incríveis, especialmente o RB Leipzig, que mandou para fora as duas melhores oportunidades de marcar, ambas no segundo tempo.

Primeiro, a zaga do Bayern de Munique afastou mal e a bola ficou na marca do pênalti, à feição de Sabitzer, que, no entanto, isolou. Depois foi a vez do artilheiro Timo Werner fazer o que não está acostumado: errar o gol. Ele recebeu cruzamento de Nkunku na medida e, de primeira, mandou para fora, à direita do gol de Neuer.

Do lado dos mandantes, Robert Lewandowski foi muito acionado. Desta vez, porém, o polonês não mostrou a eficiência costumeira. Ele sofreu um pênalti no começo da segunda etapa, mas, como estava impedido, o árbitro anulou a marcação. Em outra jogada importante, o centroavante rolou na entrada da área para Goretzka, que bateu rasteiro no canto direito e viu o goleiro Gulácsi fazer uma linda defesa.

Em má fase, Philippe Coutinho entrou no segundo tempo e foi discreto em campo. O brasileiro tem tido que lidar com críticas até dos dirigentes do clube bávaro em razão do baixo rendimento. Ele virou alvo de contestações do diretor esportivo Hasan Salihamidzic, que manifestou publicamente sua insatisfação com o desempenho do meia.

Jogo adiado

O fenômeno climático Sabine impediu a realização do duelo entre Borussia Mönchengladbach e Colônia, que aconteceria neste domingo, antes de Bayern de Munique x RB Leipzig. "O deslocamento em segurança dos torcedores depois da partida não podia ser garantido", comunicou em nota o Borussia Mönchengladbach, mandante da partida.

Ainda não foi definida a data do confronto. O Borussia Mönchengladbach é o quarto colocado, com 39 pontos, e o Colônia ocupa a 13.ª posição, com 23.