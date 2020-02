Bayern pede que atletas não deem autógrafos ou tirem foto com fãs

O Bayern de Munique recomendou ao seus jogadores que não deem autógrafos ou tirem fotos ao lado de torcedores. O pedido, em um comunicado emitido nesta sexta-feira (28), vem pela preocupação com o coronavírus, que está se espalhando cada vez mais na Europa.

Segundo o clube alemão, as recomendações estão sendo passadas pelo próprio departamento médico. O time ainda pediu que os fãs compreendam e respeitem a medida, seja em treinos ou jogos do elenco.

O Bayern não é o único clube que está adotando medidas mais 'frias' para prevenir a contaminação pelo coronavírus. O Newcastle, por exemplo, proibiu apertos de mão entre os atletas durante os treinamentos.

"Há um ritual aqui em que todos cumprimentam todos assim que nós nos vemos nas manhãs. Nós paramos com isso por recomendação do médico. Somos como qualquer outra pessoa. Por sorte, temos um grande médico aqui e ele vai nos deixar informado sobre o que fazer", afirmou o técnico do time, Steve Bruce, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (28).

Na Itália - país que se tornou o grande foco da epidemia de coronavírus na Europa, com mais de 400 infectados e 12 mortes -, as precauções estão envolvendo ainda os jogos.

Na última quinta-feira (27), a vitória de 2x1 da Inter de Milão sobre o Ludogorets, pela Liga Europa, não teve torcedores nas arquibancadas - a partida foi realizada com portões fechados no Giuseppe Meazza. O time do técnico Antonio Conte também fará o clássico contra a Juventus, pela Série A, no próximo domingo (1º), sem público.

O primeiro jogador contaminado na Europa

A Itália, aliás, confirmou seu primeiro caso de coronavírus envolvendo um jogador. A Pianese, que disputa a Terceira Divisão no país, informou, na última quinta-feira (27), que um atleta foi diagnosticado com a doença. O clube não confirmou quem era, mas a imprensa italiana afirmou que foi o atacante King Udoh, de 22 anos, italiano de origem nigeriana que foi formado na Juventus.

De acordo com o comunicado do Pianese, o jogador está internado em um hospital de Siena e vem passando por todo o protocolo exigido pelo Ministério da Saúde. Ao site Tutto C, Daniel Piconcelli, empresário de King Udoh, falou que o atacante está “clinicamente recuperado e sem febre”. Segundo o time, todos os atletas, funcionários e comissão técnica estão em quarentena, mas não apresentaram sintomas.