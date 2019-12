Bazar plus size em Salvador traz roupas acima de 46 a partir de R$5

O Bazar Gorda Roupa, que vende roupas a partir do tamanho 46, está de volta com nova edição no domingo (8). O evento acontece das 9h às 16h. no SAN Bar, no Rio Vermelho. Serão comercializadas pelas novas e seminovas a partir de R$ 5.

Idealizada pela produtora cultural e comunicóloga Carla Galrão, o bazar chega à terceira edição. A ideia por trás do evento foi ajudar as pessoas fora do padrão a encontrar mais opções de roupas, já que é um público nem sempre contemplado pelas lojas. Também funciona como uma forma de estimular o consumo consciente.

Além de Carla, são presenças confirmadas no Bazar a consultora de moda e imagem Kika Maia e as jornalistas Naiana Ribeiro e Gabriela Cruz.

Esse ano uma novidade é a inclusão de opções masculinas. O jornalista Júnior Moreira Bordalo também vai participar, vendendo peças variadas - tem camisetas GG, XG e XGGG; camisas de abotoar estampadas e lisas que variam da número 4 ao 8; bermudas até o tamanho 8 e sapatos 43/44.

Cada expositor vai ter um stand e caixa próprio. Seguindo a tendência do consumo consciente, a organização pede para que quem for ao evento leve sua própria ecobag.

(Foto: Divulgação)

Sobre o SAN Bar

Localizado na Pirâmide do Rio Vermelho, o SAN Bar, do Grupo San Sebastian, funciona independentemente da programação de festas da boate SAN, de quarta a domingo, e oferece opções de drinks, das 18h à 1h. O projeto é do decorador Neto Paim.

Bazar Gorda Roupa

O quê: Bazar plus size com peças novas e seminovas a partir do 46

Quando: Domingo (8 de dezembro), das 9h às 16h

Onde: SAN Bar (Rua Conselheiro Pedro Luiz, 488 - Pirâmide do Rio Vermelho).