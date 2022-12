Bazar plus size vai vender roupas a partir de R$ 5 neste domingo (11)

O Bazar Gorda Roupa, que foca nas pessoas que vestem a partir do número 46, volta a acontecer em Salvador no próximo domingo (11). A sexta edição do evento será realizada em versão pocket no Mariposa Itaigara (Shopping Boulevard 161), das 10h às 16h.

Com peças novas e seminovas a partir de R$ 5, o bazar idealizado pela produtora cultural e comunicóloga Carla Galrão, do Instagram @gordaroupa, funcionará apenas neste dia. O ingresso para o evento será 1 kg de alimento não perecível.

O evento reúne influenciadoras gordas, empreendedoras, empresárias e público em geral, buscando estimular o consumo consciente e fortalecer a rede de apoio de local, observando também a dificuldade que as pessoas "fora do padrão" têm para achar roupas.

Nesta edição, o Gorda Roupa terá a presença da consultora de moda e imagem Kika Maia (@kikamaiaplus) e das jornalistas gordas Naiana Ribeiro (@itsnaiana) e Gabriela Cruz (@gabriela.mcruz).

Cada expositor vai ter um stand e caixa próprio. Seguindo a tendência do consumo consciente, a organização pede para que quem for ao evento leve sua própria ecobag.



Ação solidária

A edição pocket do Gorda Roupa traz como novidade uma parceria com o Mariposa para ajudar pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. Todos os alimentos coletados na entrada da edição serão doados para o Lar Vida.

A instituição abriga atualmente mais de 100 crianças, adolescentes e adultos com deficiências - auditivas, visuais, Síndrome de Down, hidrocefalia, portadores de paralisia cerebral, deformidades de face, dentre outras.

Serviço

O quê: Bazar Gorda Roupa, com peças novas e seminovas a partir de R$ 5

Quando: Domingo (11 de dezembro), das 10h às 16h

Onde: Primeiro andar do Mariposa Itaigara, no Shopping Boulevard 161 (R. Anísio Teixeira, 161)