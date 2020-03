BBB 20: Daniel é o primeiro eliminado da Prova do Líder e está no Paredão

Na Prova do Líder nesta quinta-feira (19), os brothers e as sisters precisam ficar em pé em uma plataforma. A disputa é individual, mas os confinados escolheram anteriormente um parceiro para acompanhá-los ao longo da dinâmica.

Daniel foi o primeiro a sair e, com isso, está fora da disputa. De acordo com a dinâmica do jogo, o primeiro eliminado está no Paredão, com direito a participar da Prova Bate e Volta no próximo domingo (22).

Entenda a prova

Na disputa pela nona liderança do BBB, os 12 confinados participavam, como Tiago Leifert já afirmou aos participantes. Ao público, o apresentador explica como será realizada a dinâmica da Prova. Confira:

"O vice-campeão dessa prova ganha uma imunidade, o primeiro a sair da prova está no Paredão. O Líder é quem ficar até o final. E o Líder terá um veto para semana que vem. Então, na próxima Prova do Líder, esse Líder vai tirar alguém da prova".

Então, como será a dinâmica da Prova do Líder?