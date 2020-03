BBB 20: Esposa de Pyong Lee lança música sobre polêmica envolvendo youtuber no reality

Que o reality show Big Brother Brasil (BBB) é uma vitrine das mais desejadas para marcas, artistas, produções da Globo, para os participantes e até mesmo para os cônjuges dos confinados isso já é de conhecimento do público. De olho na curiosidade das pessoas sobre sua vida, Sammy, a esposa do participante Pyong Lee, lançou uma música inspirada num momento delicado do reality (ouça abaixo).

De acordo com a jovem, a canção seria baseada no comportamento do hipnólogo na festa Guerra e Paz, quando tentou beijar Marcela e passou a mão no bumbum de Flasylane, o que garantiu acusações de assédio.

"Nem todo mundo é perfeito, né?", questiona ela no início da faixa. "Demorei pra entender, mas entendi quando encontrei você. Um cara tão legal, fora do normal. Se até você erra, quem sou eu pra falar mal?", afirma uma parte. "No jogo do desejo, caiu em mais um erro. Se quer jogar senta que vou te ensinar!", canta Sammy no refrão da música.

Confira a música e a letra completa:

Jogo do Desejo - Sammy

Demorei pra entender,

mas entendi quando encontrei você.

Um cara tão legal, fora do normal

Se até você erra, quem sou eu pra falar mal?

Demorei pra perceber

que mulher como eu só quer poder viver.

Maluca espacial, sorriso genial

e um molejo capaz de te enlouquecer!

Tu gosta do meu beijo, do jeito, defeitos.

Te vejo tentando entender o meu olhar.

No jogo do desejo, caiu em mais um erro

se quer jogar senta (xxi) que eu vou te ensinar!

Se tu dança bem, controle vai mostrar

amor se movimenta sem se machucar!

Joga, segura, olha, solta

Só quando tem certeza tu rebola!

Tu gosta do meu beijo, do jeito, defeitos.

Te vejo tentando entender o meu olhar.

No jogo do desejo, caiu em mais um erro

se quer jogar senta (xxi) que eu vou te ensinar!