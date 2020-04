BBB 20: Thelma, Babu e Gabi disputam 11º Paredão do reality

O Big Brother Brasil (BBB 20), reality da Globo/TV Bahia, entrou na reta final com a formação de Paredão excepcional realizado nesta sexta-feira (3). Desta vez, os três indicados à berlinda não tiveram a chance de escapar, já que não houve Prova Bate e Volta, que deixava alguém escapar da eliminatória. Com isso, Thelma, Babu e Gabi disputam a preferência popular no domingo (5).

Com o anúncio do apresentador Tiago Leifert sobre a formação do Paredão, o anjo Gabi precisou decidir quem seria o presenteado com a imunidade e escolheu Rafa Kalliman, que não pode receber votos de nenhum de seus adversários.

Além de indicar Thelma, a Líder da semana, Flay, também teve de escolher entre os mais votados da casa: Babu e Mari. A cantora escolheu o carioca. Já o ator teve o direito de puxar um adversário e escolheu a mineira Gabi.