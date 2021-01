BBB 21: baiana Lumena é a mais votada e garante imunização; veja os outros 5

Lumena disse, durante o diário de confinamento do BBB, que não gostaria de se expor na primeira semana do jogo -chegando a afirmar, inclusive, que preferia a imunidade do anjo a ser líder pois isso a faria ter um papel secundário nesta fase do reality. E ela já poderá entrar tranquila na casa, pois ela foi a mais votada pelo público e garantiu a proteção inicial.

Ela recebeu, ao total, 18,42% dos votos entre os integrantes do grupo pipoca. Outros 5 brothers e sisters também receberam o mesmo direito.

Juliette (13,96%) e Arthur (13,42%) pelo lado dos anônimos. E Fiuk (15,57%), Viih Tube (12,61%) e Projota (11,98%) no time dos famosos.

Além da imunidade, o sexteto também terá o poder de, em consenso, indicar um outro participante ao paredão.

O confinamento começa já nesta segunda-feira (25) e a cobertura completa você terá no site e redes sociais do CORREIO.