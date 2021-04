O paredão desta semana do Big Brother Brasil (BBB), da TV Globo, será entre Arthur, Thaís e Fiuk.

A dentista foi a escolha do líder Caio, o cantor foi para a berlinda após ser o primeiro eliminado na Prova do Líder da última quinta-feira (7) e o crossfiteiro foi indicado pela casa. Pocah conseguiu salvar-se no bate volta.

Vote em quem você quer eliminar neste paredão