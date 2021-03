BBB 21: Thaís vence prova do anjo e coloca Gil e Sarah no monstro

Thaísn venceu a prova do anjo disputada na manhã deste sábado (27). A sister finalmente poderá ver a família através de um vídeo e receberá a missão de imunizar alguém no próximo paredão, que será formado no domingo (28).

Os brothers participaram de uma dinâmica especial de páscoa. Vestidos de coelhinho, eles precisavam escolher um dos ovos de páscoa, abrir e ler a mensagem que tinha dentro. Os ovos continham cards indicando "continue no jogo", "elimine um jogador" e "saia do jogo". Ao final da disputa, os brothers ganharam ovos de chocolate de presente.

Para o castigo do monstro, a sister elegeu Gil e Sarah, que se vestirão de ET e disco voador.