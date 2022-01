BBB 22: cearense Vinicius alcança um milhão de seguidores no Instagram

O cearense Vinicius, participante Pipoca da nova edição do Big Brother Brasil (BBB 22), já ultrapassou a marca de um milhão de seguidores no Instagram. Natural de Crato (CE) e autodenominado "influencer de baixa renda", viu o número de seguidores crescer paulatinamente desde o anúncio de seu nome nessa sexta-feira (14).

"Tu crê que isso é de verdade? Num é sonho não? Armaria, meu povo, UM MILHÃO de lampiõezinhos ofuscando até os satélites da NASA", comemora a equipe responsável pela administração dos redes de Vyni no Instagram.

Quando foi anunciado, Vinicius tinha 55 mil seguidores na rede social. "Nosso menino merece demais! O pobi vai ficar é doido se souber disso kkkkkkk… Fica aqui nosso agradecimento especial a cada um de vocês!", agradece a equipe.

Desde janeiro de 2021, Vyni brincava nas redes sociais sobre participar do BBB. Assista à encenação da entrevista que ele faria para se candidatar ao reality show do ano passado.

Família comemora anúncio do cearense

A família de Vinicius Souza foi filmada assistindo ao anúncio do cearense como participante do grupo Pipoca do BBB 22. É possível ver, em vídeo publicado nas redes sociais, pelo menos oito pessoas, incluindo uma criança, comemorando a apresentação do bacharel em Direito e concurseiro na TV Globo. Uma idosa, apontada por internautas como avó de Vinicius, abraça alguns dos presentes.









Vinicius é o cearense confirmado no reality da TV Globo. Com ele, o reality chega a marca de sete cearenses que já passaram pelo BBB: Natália Nara, Roberta Brasil, Rafael Memória, Lucas Fernandes, Patrícia Leitte e Kerline Cardoso.

Vinicius, de 23 anos, apesar de ter formação como bacharel em Direito, ele não pretende atuar na área e atualmente trabalha no restaurante de sua família e com vídeos nas redes sociais como uma renda extra. Até o momento, as reações dos telespectadores ao mais novo brother são positivas e ele ganhou apoio de famosos, como o também cearense Silvero Pereira e o influencer Ney Lima.

Confira curiosidades sobre o cearense

Antes de ser anunciado como participante do BBB, ele já trabalhava com redes sociais e tinha 60 mil seguidores, em poucos minutos ultrapassou os 400 mil

Vinicius já vendeu o único botijão de gás que tinha em casa para ir ao show da Anitta

Já cantou em velórios para conseguir renda extra

Só dorme abraçado com uma fralda desde criança

Nunca beijou uma mulher

Nunca namorou

Deu o primeiro beijo aos 19 anos e perdeu a virgindade com 22 anos

Criado pela avó, ficou dez anos sem ver a mãe biológica

É fã de Hallyu (cultura pop sul-coreana)

Vinicius no BBB: saiba mais sobre o participante

Nascido em Crato, no Ceará, Vinicius é bacharel em Direito, mas não pretende exercer a profissão. Ele trabalha no restaurante da família e faz vídeos para ganhar renda extra nas redes sociais. Virou-se como podia para ajudar em casa: vendeu doces, foi professor particular e era monitor de colégio público.

Mora com o pai, a avó materna e a tia em uma pensão da família. Diz que, desde criança, era bagunceiro e estava sempre na diretoria da escola. Apesar disso, tirava notas altas.

Segundo ele: "Para discutir comigo é bom vir com água e um banquinho, porque não arrego”. Afirma se incomodar com pessoas arrogantes. Também gosta de fofocas: "não sou fofoqueiro, sou consumidor de fofoca".

É aventureiro e competitivo. “Resistência é viver com salário mínimo um mês, o resto é moleza", comenta.