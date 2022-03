BBB 22: Saiba quanto Larissa ganha por 'publis' no Instagram

Larissa Tomásia passou apenas duas semanas no BBB22, mas já esta aproveitando os 749 mil seguidores que acumularam em seu Instagram no período.

Agora digital influencer, Larissa cobra por publiposts. De acordo com a coluna LeoDias, no Metrópoles, ela assinou contratos para merchan nas redes sociais por R$ 30 mil desde que saiu da casa mais vigiada do Brasil.

O valor cobre a publicação de três Stories de quinze segundos no Instagram. Para um post no feed, o preço aumenta: são R$ 40 mil pela publicação.

A pernambucana também participou de alguns eventos com ex-colegas de confinamento. Entre eles, a volta ao programa nesta quinta-feira (17), para participar de uma dinâmica especial.