BBB: Boninho diz que três famosos já foram desclassificados do reality

Três celebridades convidadas para participar do BBB de 2021 já foram desclassificadas. A informação foi divulgada pelo diretor do reality, Boninho, em sua conta pessoal no Instagram, neste domingo (10). O diretor respondia comentários de seguidores quando fez a revelação sobre a nova edição do reality, que deve começar no dia 25.

"Você bem que podia desclassificar os famosos que ficam dando a entender que vão estar no BBB", comentou uma seguidora. "Já tiramos três", respondeu o diretor.

Ainda nos comentários, Boninho respondeu que o elenco ainda não está totalmente formado. "Ainda dá tempo de ir pra casa? Posso arrumar minhas malas em minutos", escreveu um usuário da rede.

Boninho respondeu perguntas de seguidores (Foto: Reprodução/Instagram)

Nesta edição, alguns participantes já começaram o confinamento. Eles estão cumprindo um período de isolamento social em um hotel devido à pandemia da covid-19.

"Faltam poucos para encerrar o time completo no confinamento. Acho que uns 6", postou o diretor.