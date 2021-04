BBB: edição da Globo não mostra mentira contada por Juliette a Gil

Circulou nesta terça-feira (27) nas redes sociais uma discussão entre Gilberto e Juliette no BBB 21. A edição da Globo também mostrou o trecho onde a maquiadora afirma que Gil do Vigor não mostrou a ela a foto da família. Ela mentiu.

A Globo, no entanto, não usou o "VAR" para desmascarar a queridinha do público. Afinal, o economista exibiu sim a foto para a sister.

A conversa aconteceu na madrugada de segunda para terça, após o jogo da discórdia. Juliette foi conversar com Gil e disse ao economista que estava chateada com ele.

"Hoje, realmente esperava mais em relação a mim. Porque, na minha cabeça, a gente já viveu tantas coisas grandiosas aqui. [...] Você já falou muita coisa legal de mim e em um momento de reta final, me frustrei", disse ela ao amigo.

Uma das reclamações da paraibana foi sobre as fotos do quarto do líder.

"Quando você foi mostrar as fotos do líder, você mostrou a todo mundo e não me mostrou. Você mostrou primeiro à Pocah, depois à Camilla e depois para mim. E eu estava primeiro na sua frente", disse ela, chorando.

A internet, atenta, fez seu próprio VAR, desmascarando a advogada. Quando o pernambucano mostrou as imagens pelo espelho, todas as participantes viram ao mesmo tempo, diferentemente do que Juliette disse ontem.