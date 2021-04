BBB: enquete mostra quem será eliminado nesta semana; vote

Caio, Gilberto e Fiuk estão no paredão desta semana no Big Brother Brasil 21 (BBB), da TV Globo.

Gil e Fiuk foram as opções da líder Viih Tube, enquanto Arthur foi o mais votado da casa. Na votação do confessionário, houve um empate quádruplo entre Caio, Juliette, João e Pocah. Viih deu o voto de minerva, colocando o fazendeiro na berlinda.

O resultado do voto popular só será divulgado por Tiago Leifert na noite desta terça-feira, mas a enquete do CORREIO dá uma prévia do que deve acontecer nesta semana. Vote: