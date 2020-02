BBB Pyong se emociona ao conhecer filho

O hipnólogo Pyong se emocionou na tarde deste sábado (22) ao ver, pela primeira vez, a imagem de seu filho recém-nascido. A produção do reality show chamou o brother na sala da casa para informar o almoço do anjo já estava liberado.

Pyong escolheu Daniel e Ivy para acompanhá-lo. Antes de comerem, os participantes assistiram a uma mensagem em vídeo enviada pela família do youtuber. "Está tudo certo por aqui, obrigada por deixar tudo pronto para mim.

No perfil oficial de seu Instagram, Pyong brincou: "Agora que o papai Pyong já viu, podemos mostrar o baby Jake para vocês. O mini torcedor mais ilustre do #TeamPyong".

Mulher de Pyong, Sammy Lee também publicou uma foto com o filho recém-nascido, Jake, que tem muitos traços do pai. "Você é tudo pra mim. O príncipe do meu conto de fadas. Eu serei o que você quer que eu seja, tudo e a qualquer momento", declarou a compositora.

"Eu sei que mesmo não sendo perfeita, ninguém seria melhor para você do que eu. Obrigada meu Deus. (...) Eu sou mãe! Irra", comemorou Sammy.