BBB20: Dennis DJ lança funk para Prior e Manu; Baco canta a 'Tropa do Babu'

Além de engajar o público, o BBB20 tem repercutido, também, na música, como mostram dois trabalhos lançados nesta terça-feira, 31, dia em que acontece o paredão histórico entre Felipe Prior e Manu Gavassi. Mari Gonzalez também está na berlinda, mas não corre risco de eliminação, segundo as enquetes em vários sites especializados.

Dennis DJ primeiro lançou o funk do Prior, defendendo a permanência de 'El Mago'. Pouco tempo depois, o DJ afirmou que estava sofrendo muitos ataques dos 'gavassers', mas que também tinha um funk preparado para Manu. Com alusão às falas da artista no reality, como o de seus fãs são "o exército das fadas sensatas", além de referências a clássicos da cultura pop, como Peter Pan, o Mickey (Manu foi acusada por seu rival, Prior, de tratar o programa como se fosse uma estadia na Disney).

Também mostrando estar atento à casa mais vigiada do Brasil, o rapper Baco Exu do Blues lançou nesta terça-feira (31) o álbum Não Tem Bacanal na Quarentena, que toca em vários temas relacionados ao momento histórico atual. Entre as faixas está Tropa do Babu, em referência aos fãs do ator Babu Santana, um dos participantes do BBB20.