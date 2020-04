BBB20: Flayslane comenta sobre loucuras em festas: 'Sou amostrada, exagerada'

Eliminada do Big Brother Brasil 20 no último domingo (12), Flayslane foi protagonista de muitos momentos durante o confinamento. Principalmente, nas festas, quando fazia algumas loucuras. Chegou a beber a água da piscina, ainda nos primeiros dias do reality show, e até a fazer xixi no chão da sala - neste último caso, foi convocada no confessionário, no dia seguinte, para uma 'chamada' pela ingestão excessiva de álcool.

"Eu sou essa pessoa 'amostrada', exagerada. É só olhar no meu Instagram, nos meus shows. Meus amigos sabem que sou assim, essa mesma presepada, aqui fora", falou a cantora. Flay admitiu que esse comportamento pode ter a prejudicado no BBB20. "No jogo, sim, porque as pessoas estavam o tempo todo procurando um defeito em mim. Mas eu fui para me jogar", afirmou.

A penúltima festa - a mesma em que a cantora fez xixi no chão da sala -, foi lembrada por ela quando perguntada sobre um arrependimento na casa. "Me arrependo de ter me excedido".

Flay também falou sobre seu temperamento forte - ao longo do programa, teve várias brigas, incluindo momentos tensos com Babu, Thelma e Rafa Kalimann.

"Eu sabia que minha postura é arriscada. Mas consegui chegar na reta final, não saí muito odiada, então não chegou a ser tão ruim (risos). Eu também não esperava ter tantos conflitos porque, na minha vida, isso não acontece muito. Só que em um confinamento com várias pessoas diferentes, todo mundo em busca de R$ 1,5 milhão, a gente bate de frente mesmo".