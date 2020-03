BBB20: Marcela especula que coronavírus e saída de Pyong são pegadinhas

Os caminhos que o Big Brother Brasil 20 têm tomado não parecem muito lógicos na cabeça da participante Marcela, que passou os momentos pós-eliminação do seu amigo Pyong Lee especulando brincadeiras por parte da produção do reality show da TV Globo.

"Eu só vou me permitir sofrer se ele (Pyong) não aparecer de volta", afirmou a médica Marcela, aos risos, ao comentar com os coligados que não fazia sentido o hipnólogo ter perdido no paredão para o ator Babu Santana, para quem ela, Ivy e Gizelly se comporta como uma espécie de vilão na atração.

pic.twitter.com/e7L4ES13Rl Mano, acho que de todos os BBB´S, eu nunca vi ninguém ir de super favorita a super odiada igual tá acontecendo com a Marcela. É impressionante como o jogo virou pra ela. #BBB20 — Fernando Braga (@FernandoBraga6) March 18, 2020

Na avaliação dela, tudo indica que os capítulos mais recentes do programa não passaram de uma pegadinha do BBB. "Será que o negócio do vírus ia ser mentira?", elocubrou Marcela, antes de receber a real da também médica Thelma. "Eles não iam brincar com isso. Nunca, questão de saúde. Eles ainda falaram da nossa família", afirmou.

Manu Gavassi, que estava ao lado, concordou, e lembrou que Tiago Leifert e o médico chegar a se cumprimentar com os cotovelos.

Apesar disso, Marcela considerou suspeito o comportamento do apresentador e do médico convidado na véspera para falar sobre a pandemia. "O Tiago estava rindo o tempo todo quando falou com a gente sobre isso", comentou a participante, que faz casal com Daniel.

Ele também disse achar que a teoria da ficante procede: "Faz muito sentido". Assista.

eles achando que é paredão falso kkkkkkk o tombo vai ser enorme #BBB20 pic.twitter.com/r1XmxUNhoN — Adry ???? (@dry_CRF) March 18, 2020

No paredão triplo, Pyong acabou eliminado na noite desta terça com 51% dos votos, em disputa acirrada com Babu, que teve 47% dos pedidos de saída. Rafa praticamente não foi votada. Assista ao momento do anúncio da eliminação.