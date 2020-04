BBB20: Mari diz que Scheila Carvalho ajudou a tornar público namoro com Jonas

O namoro de Mari Gonzalez com Jonas Sulzbach se tornou público graças a Scheila Carvalho. O 'rolé aleatório' envolvendo o início do relacionamento dos dois foi revelado pela ex-Panicat durante uma conversa no Big Brother Brasil 20 com Gizelly e Ivy, na madrugada deste domingo (12).

Segundo a baiana, ela e Jonas, ex-integrante do BBB12, estavam em um restaurante na companhia da ex-dançarina do É o Tchan quando recebeu a ligação de um fotógrafo, perguntando se estava sozinha. "Meu coração disparou, falei 'vou sair daqui a pouco' e ele ficou esperando".

"Estava saindo com Jota de mãos dadas e Scheila atrás. Aí ela pegou e empurrou minha cabeça. A foto que o paparazzo tem, que é a que eu tenho também, é a Scheila com a mão dela assim empurrando e eu beijando o Jonas. Foi nossa primeira foto que saiu", contou Mari.