BBB20: Multishow comete gafe e 'elimina' Gizelly antes do fim do paredão

O Multishow, do Grupo Globo, cometeu uma enorme gafe nesta terça-feira (14). Em sua programação, o canal anunciou que Flayslane estará no programa BBB – A Eliminação de quarta-feira (15), junto com Gizelly Bicalho. Só que a advogada, diferente da cantora, ainda não saiu do reality show - ela disputa o paredão atual com Mari e Babu.

Programação do Multishow trazia nome de Gizelly entre eliminados do BBB20

(Foto: Reprodução)

Gizelly é apontada como a favorita para deixar o programa na noite desta terça-feira. Nas enquetes que circulam em sites e redes sociais, ela ganha com folga como participante que deixará o confinamento. Porém, o Multishow disse que o nome da advogada na grade de programação não foi um spoiler e sim uma falha.

"O Multishow esclarece que houve um erro no cadastramento das informações do programa Big Brother Brasil - A Eliminação em seu sistema de programação. O canal não tem acesso à votação do reality, que segue aberta e só termina durante o programa de hoje, ao vivo. O Multishow pede desculpas pela falha", diz a nota oficial.

Apresentada por Titi Müller, Bruno de Luca e Vivian Amorim, a atração BBB – A Eliminação traz um bate-papo com o último (ou últimos) eliminados do Big Brother Brasil.