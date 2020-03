BBB20: Prior e Daniel brigam por conta do 'episódio de zoofilia'

As festa era do líder, Pyong, mas foram Daniel e Felipe Prior quem dominaram as atenções. Isso porque a dupla se envolveu em uma discussão por conta de um episódio ocorrido no início do programa, quando o arquiteto e a baiana Mari estavam conversando sobre zoofilia.

A briga começou quando Prior questionou Daniel se o público mencionou algo sobre ele enquanto o ator gaúcho estava na casa de vidro. "Por que você fala que não vai falar tudo o que você escutou lá? Tinha meu nome lá?", questionou o paulista.

Daniel disse que, sim, haviam informações sobre Felipe, mas disse que não gostaria de expor o arquiteto, mas alfinetou: "Não vou falar porque me machucou, mas é por isso que um homem desse não tem que estar na casa".

"Eu tenho mãe e pai lá fora, você vai falar o que eu falei. Tem um espelho aqui, seja homem e fala o que eu falei. Se eu falei m**** e você quer que eu saia, no próximo paredão eu saio. E, se eu falei, eu pedi desculpa", confrontou Prior. Os dois continuaram discutindo e Daniel negou que falaria: "Eu não vou falar porque envolve outra pessoa".

Ivy e Marcela entraram no quarto para entender o que estava acontecendo com os brothers, que estavam exaltados e Daniel finalmente comentou que se incomodou com os comentários sobre zoofilia feitos pelo arquiteto e por Mari. "O que eu falei dos animais? Você tá louco? Vai tomar no c*", comentou. Ivy gritou com os brothers e Marcela também tentou fazer com que a discussão parasse: "Dani, não é hora, vocês estão alterados".

"Não vamos desfazer as palavras, quero que você fale na câmera o que eu falei de animal, trouxa", disparou Prior. Daniel tentou acalmar as sisters e disse que iria concluir a conversa e Prior continuou pressionando: "Tudo o que eu falo aqui a câmera escuta, você vai falar". Babu entrou no quarto e tentou levar o amigo para a festa, mas Prior se justificou: "Fui chamado no confessionário como a Mari foi, fiz uma brincadeira, quem é você para me julgar?".

Por fim, Daniel se exaltou, ainda sem dizer claramente o que foi dito por Prior: "Eu não quero uma pessoa que pensa nesse nível nessa m*** de casa, não estou falando que o público pensa isso, você pode ser o ganhador." O arquiteto então encerrou a conversa e saiu do quarto vila: "Primeiro você tem que aprender a beber, você é um moleque".

Episódio da zoofilia

Em janeiro, na segunda semana de confinamento, Prior e Mari Baianinha estavam conversando sobre zoofilia. A ex-panicat comentou que "tem gente que transa até com animal". Em seguida, o arquiteto disse que alguns funcionários de obras em que trabalha realizavam a prática e começou a contar histórias de alguns supostos casos do crime.

Daí Mari afirmou que "isso pode parecer normal para a gente, mas para eles é ok. E tudo bem, também", comentou.

Veja a cena: