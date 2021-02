BBB21: Gil surta após discussão e pede para ser colocado no paredão; assista

Foto: Reprodução/TV Globo

A tarde de sábado começou "animada" no Big Brother Brasil. Durante uma série de discussões em relação a fofocas na casa, envolvendo principalmente Arthur Picolli, Gilberto Nogueira teve um surto e chegou a pedir a todos os participantes para colocá-lo no paredão, nesse domingo.

O clima estava tenso desde a véspera, quando Fiuk confrontou o pernambucano sobre um possível voto nele. O doutorando em Economia desmentiu e perguntou quem havia plantado essa informação equivocada. O ator então apontou o instrutor de crossfit.

Além de Arthur, Karol Conká e Caio Afiune também se envolveram na discussão. O agroboy mudou a história para parte dos participantes.

Gil do Vigor então surtou com a discussão e começou a gritar pelo jardim do BBB21.

“Vota em mim todo mundo. Pronto, acabou. Podem votar. Eu tô indignado! Eu estou indignado, não aguento mais! Chega!!! Me vota, eu vou pro paredão, eu quero sair daqui. Chega! Chega! Me tira daqui, me vota. Eu vou para o paredão, eu vou sair. Acabou, acabou, acabou!”, disparou Gil. Assista.

Acudido por amigos como Sarah Andrade, Juliette Freire e Camilla de Lucas, ele continuou fora de controle, indignado.

“Se eu pedir para sair, eu perco o que eu já ganhei. Sarah, me bote no paredão”, pediu o economista, que teve a boca tapada por Camilla.

“As pessoas mudam o que falaram, não aguento isso”, lamentou Gil. “Com essa atitude, você se sabota”, observou Sarah.

Na sequência, Karol chegou e tentou continuar a conversa com o economista. “Assuma o que você falou”, pediu Gil do Vigor para a cantora, em um novo ataque de fúria, antes de ser acalmado pelos aliados.

Durante a semana, Gil já havia se envolvido em outra discussão acalorada, desta vez com a cantora Pocah. Os dois apaziguaram os ânimos no dia seguinte.