BBB21: Juliette tem 75% de chances de vitória; veja probabilidade dos demais

O Big Brother Brasil já entrou na reta final e os brothers estão disputando a preferência do público! Na competição pelo grande prêmio de R$1,5 milhão, os brothers estão vivendo momentos divertidos e conturbados no confinamento, batalhando por uma vaga na grande final.

Com o top 9 do BBB 21 definido, a Betfair.net, especialista em cálculo de probabilidades, analisou os participantes restantes e apontou as chances de vitória dos confinados.

Maior alvo dos participantes, Juliette virou a queridinha do público e tem as maiores chances de vitória, 75%, ocupando o primeiro lugar no ranking elaborado pela Betfair.net. Na sequência está Gilberto, o Gil do Vigor, com 8% de chances.

Leia também

Narrativa coerente, boa equipe ou torcida: qual é o segredo do sucesso de Juliette

Camilla de Lucas aparece na sequência com 6% de chances de vitória. Continuando o ranking está Viih Tube, com 4% de chances na análise da Betfair.net.

Já com as menores chances de vitória estão Pocah e Caio, ambos com 0,5% de chances de vitória.

Confira o ranking com as chances de vitória dos participantes do BBB 21, elaborado pela Betfair.net:

Juliette – 75% Gilberto – 8% Camilla de Lucas – 6% Viih Tube – 4% João Luiz – 3% Fiuk – 2% Arthur – 1% Pocah – 0.5% Caio – 0.5%

Leia mais notícias do Alô Alô.