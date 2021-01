BBB21: Saiba todas as novidades que já estão confirmadas

A atração mais aguardada deste janeiro de 2021 na televisão é o BBB21. Faltando menos de três semanas para a estreia, que irá ocorrer em 25 de janeiro, algumas novidades para a nova edição já foram confirmados por Boninho, diretor geral da atração, que promete mais novidades sobre o reality show na próxima sexta-feira, dia 8.

Edição mais longa

O "Big Brother Brasil 21" começa no dia 25 de janeiro e vai até o início de maio com previsão de duração de 100 dias. A duração supera a vigésima edição, que foi estendido e terminou em 28 de abril. A médica Thelma Assis venceu a edição. Rafa Kalimann ficou com o segundo lugar, e a Manu Gavassi terminou em terceiro.

Camarote x pipoca de novo

Assim como na edição do ano passado, o BBB vai ter participantes anônimos, que se inscreveram na atração, e participantes famosos, convidados para o jogo. Nenhum famoso foi confirmado ainda.

Confinamento já começou

Enquanto respondia perguntas de seguidores no Instagram nesta segunda-feira, Boninho confirmou que os participantes da edição estão confiandos desde o último domingo, dia 3. Já os famosos vão para um hotel na próxima segunda-feira, dia 11.

Cenário colorido

Depois de uma visita à casa mais vigiada do Brasil, Boninho publicou uma parte do cenário no Instagram e adiantou: "Este vai ser dos coloridos".

Número de participantes

Em um post de spoiler sobre o "BBB21" no Instagram, Boninho negou que lotaria a casa e contou quantos participantes vão disputar o prêmio de R$ 1,5 milhão: 15 pessoas.

Sem Casa de Vidro

Por causa da pandemia, Boninho descartou a possibilidade de fazer uma Casa de Vidro no "BBB21". Perguntado sobre a dinâmica no Instagram por fãs, o diretor confirmou que não teremos a dinâmica nesta edição.