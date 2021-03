BBB21: Tiago Leifert dá puxão de orelha sobre pandemia após comentários de Sarah

Além da eliminação de Carla Diaz, outra parte da edição desta terça-feira (23) Big Brother Brasil 21 chamou a atenção do público e dos confinados: a atualização sobre a situação da pandemia de covid-19. No comunicado, Tiago Leifert citou de maneira geral que alguns participantes estavam zombando do coronavírus, mas as palavras tinham Sarah como alvo.

A ex-favorita vem chamando a atenção do público nas redes sociais por conta do tom de deboche com que trata o vírus responsável pela morte de quase 300 mil brasileiros. Primeiro, afirmou que estava frequentando festas grandes e que soube que entraria no programa enquanto estava em uma dessas baladas clandestinas.

Nesta segunda-feira (22), no quarto, Sarah pegou uma máscara de mala e, ao conversar com Gil e João, afirmou que iria usar o item na edição ao vivo. "Só pensando nas vítimas do Covid", disse, em tom de piada.

Já na terça-feira (23), horas antes da bronca, chegou a afirmar que a pandemia já devia ter acabado e ainda contou que achava frescura fazer teste de covid antes de festas como a que frequentou no Ano Novo.