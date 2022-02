BBB22: Arthur Aguiar, Bárbara e Natália disputam paredão

Arthur Aguiar, Bábara e Natália disputam o paredão no BBB22, depois de votação na noite do domingo (13).

Arthur foi indicado pela segunda vez seguida pela líder Jade Picon, indo direto para o paredão. A influenciadora afirmou que o voto era uma maneira de se proteger dentro do jogo.

"Meus motivos são parecidos com os da última semana, mas, aqui, agora, sinto a necessidade de me proteger. Não quero criar uma desavença com outra pessoa, pois nada me garante que vou estar com esse colar e imune (nessa semana). Para que eu não possa ter mais votos, então, vou seguir na minha posição de indicar o Arthur e criar uma maneira de me proteger. Sigo firme nisso", disse Jade.

Essa semana teve contragolpe e Arthur usou o poder para puxar Bárbara para a berlinda.

Completou o paredão Natália, que recebeu seis votos no confessionário dos outros participantes. A mineira também teve direito a um contragolpe e escolheu Laís, mas essa conseguiu escapar na prova bate e volta.

Após a votação no confessionário, houve a dinâmica dedo-duro, que revelou os votos de Bárbara, Douglas, Paulo André e Vyni, que votou em Natália.