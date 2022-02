BBB22: conheça os participantes da Casa de Vidro

Os espectadores do Big Brother Brasil acompanharão, na sexta-feira (11) a chega de dois possíveis novos integrantes na casa. A dupla Larissa e Gustavo ocuparão inicialmente a Casa de Vidro, que será montada na academia, e o público decidirá se os dois entram de fato da disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

O nome e perfil dos dois foram apresentados na noite desta quarta (9) pelo apresentador Tadeu Shmidt:

Larissa

A pernambucana Larissa, de 25 anos, é nascida na cidade de Limoeiro, distante 77 quilômetros da capital Recife. Ela é digital influencer. Larissa tem mais seguidores em suas redes sociais - 310 mil no total - do que o número de habitantes em sua cidade, Limoeiro, no interior de Pernambuco, com 56 mil.

Gustavo

Natural de Curitiba, Gustavo tem 31 anos, é formado em Direito e trabalhou durante oito anos no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. O candidato a participar do BBB 22 está solteiro e nunca namorou mais de dois anos. Demitido durante a pandemia, ele está investindo em um empreendimento no ramo gastronômico.