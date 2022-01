BBB22: dinâmica da 1ª semana começa com prova de resistência para o grupo Pipoca

A dinâmica da primeira semana na casa mais vigiada do Brasil foi divulgada na noite desta terça-feira (18) pelo apresentador Tadeu Schmidt. A movimentação começa hoje com uma prova de imunidade - de resistência - para os Pipocas.

Os brothers do Pipoca foram divididos em duplas. Vence a dupla que permanecer maior tempo na prova. Os dois ficam imunizados.

Veja as duplas:

1. Eliezer e Rodrigo

2. Natália e Vinicius

3. Laís e Bárbara

4. Jessilane e Eslovênia

5. Lucas e Luciano

Confira a dinâmica semanal completa:

Na quinta-feira (20), quando o Camarote já estará completo, acontece a prova neste grupo. Na sexta (21), acontece a super prova, que definirá o líder da semana e o anjo autoimune.

No domingo (23), forma-se o primeiro paredão, com bate e volta. Cada um da casa indicará 2 na casa para o Paredão. O indicado pelo Líder indica um no contragolpe.