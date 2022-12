Bebê de 1 ano é morto a tiros no sudoeste da Bahia

Um bebê de 1 ano foi morto a tiros e outros dois homens ficaram feridos após uma casa ter sido invadida em Jaguaquara, no sudoeste da Bahia, na noite de quarta-feira (7). A criança foi identificada como Gabriel Levi Agostinone Silva, que morreu ainda no local do crime.

A Polícia Civil informou que a Delegacia de Jaguaquara investiga a morte de Gabriel. O crime aconteceu no bairro de Jatobá e, de acordo com o registro na corporação, o alvo dos criminosos era um homem, de 19 anos, que estava na sala da casa.

Ainda segundo a PC, quando os dois suspeitos invadiram o imóvel, o homem de 19 anos correu para o quarto onde estavam a criança e o pai dela, todos foram atingidos e o garoto morreu no local. Os feridos foram socorridos para um hospital da região e não há informações sobre o estado de saúde.

As guias para remoção e perícia foram expedidas pela polícia. As oitivas e diligências também são realizadas para identificar os autores, bem como a motivação do crime.

A Polícia Militar foi procurada, mas não respondeu até o fechamento desta reportagem.