Bebê de 11 meses morre ao cair de prédio em Feira de Santana

Um bebê de 11 meses morreu após cair do segundo andar de um prédio em Feira de Santana, na tarde desta quinta-feira (16). Malu Carvalho Araújo estava internada deste a última terça-feira (14) no Hospital Estadual da Criança (HEC), quando aconteceu o acidente.

Malu estava na casa da avó paterna, no Residencial Jardins das Oliveiras, no bairro Conceição, quando ficou sozinha por alguns instantes. A menina dormia em um quarto, quando a avó foi até a cozinha para preparar um café. A mulher chegou a pedir para a irmã de Malu, de 8 anos, dar uma olhada na neta caçula, mas, quando ela chegou ao local, o bebê já tinha caído pela janela.

De acordo com a Polícia Militar, a cama em que a meina dormia ficava encostada na janela que estava sem o trinco de proteção para mantê-la trancada.

Malu foi socorrida por vizinhos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do bairro Mangabeira, e depois foi transferida em uma ambulância com Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para o Hospital Estadual da Criança (HEC).

A criança não resistiu aos ferimentos e morreu. Malu completaria um ano no dia 7 de fevereiro. A família está abalada com a morte da caçula - o pai, que é funcionário público, tem outros três filhos. O CORREIO tentou falar com com a família, mas sem sucesso.

Em nota, a Polícia Civil informou que foi acionada no hospital, onde expediu as guias para perícia e remoção. O procedimento foi encaminhado para a 2a DT/Feira de Santana que aguardará os laudos periciais para concluí-lo.