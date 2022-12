Bebê de 23 dias de vida com perfuração no intestino consegue transferência para realizar cirurgia

Um bebê de 23 dias com perfuração no intestino conseguiu transferência para o Hospital Dom Malan/IMIP, em Petrolina (PE), após passar dias internado na Casa de Saúde do município de Remanso, localizado às margens do Rio São Francisco, na microrregião de Juazeiro.

Identificada como Cintia Batista da Silva, 21, a mãe do bebê apareceu em vídeo nas redes sociais ao lado da irmã, de prenome Patrícia, pedindo ajuda para a realização da cirurgia. De acordo com elas, o custo do procedimento gira em torno de R$200 mil, mas a família não tem condições de arcar. Por isso, a única forma de conseguir o atendimento necessário seria pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Contudo, não havia vaga no SUS de Salvador ou Petrolina, onde tentaram buscar socorro.

O bebê estava há mais de um dia sem se alimentar e expelindo fezes pelo nariz e pela boca, segundo relato das duas. “Tem que operar urgente e a gente está desesperada esperando uma vaga para sair. Já procuramos de todos os meios, pedindo ajuda. Ninguém nos ouve, ninguém nos ouve. Peço ajuda de vocês, compartilhem o máximo que puderem, porque estamos desesperadas”, suplicaram em trecho do vídeo.

Após apelo, a previsão era de que o bebê fosse transferido para o IMIP, em Petrolina (PE), na manhã desta quarta-feira (28). O CORREIO tentou contatar a Casa de Saúde de Remanso, o IMIP e a família para confirmar a transferência e checar o estado de saúde do bebê, mas não obteve retorno. A causa da perfuração no intestino não foi divulgada pela família.