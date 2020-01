Bebê de nove meses é abandonado em sorveteria; polícia investiga

Uma menina de nove anos foi abandonada na frente de uma sorveteria na cidade de Colombo, região metropolitana de Curitiba. O caso aconteceu na última sexta-feira (3), segundo a Polícia Militar. As informaçóes são do G1 Paraná.

O dono da sorverteria, Rafael Souza Camargo, afirmou que estava trabalhando quando ouviu uma mulher dizer que ia deixar o carrinho e outra pessoa passaria para pegar, mas ninguém apareceu.

No carrinho havia uma mochila com o endereço da tia da mulher. Junto com a esposa, eles foram até o local e relataram o episódio. "Ela ficou dois minutos quietinha e depois começou a chorar. Minha mulher ficou chocada. Estamos esperando um bebê também. Ela está grávida de cinco meses”, disse o comerciante.

O casal acionou a política, que já identificou a mãe da criança e está investigando o caso. A menina foi levada para o Conselho Tutelar e está em uma casa de apoio.