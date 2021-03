Bebê é encontrado em saco de lixo em Eunápolis, na Bahia

Uma criança, aparentemente recém-nascida, foi encontrada dentro de um saco de lixo, no bairro Alecrim 2, no município de Eunápolis, no extremo sul da Bahia. O bebê foi localizado na noite de sábado (20) por uma equipe do serviço de limpeza urbana, que acionou uma equipe da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Eunápolis).

Em nota, a Polícia Militar informou que uma equipe do Serviço de Ateendimento Móvel de Urgência (Samu) do município também foi acionada e prestou os primeiros socorros ao bebê. Após o atendimento, a criança foi encaminhada para o Hospital Regional de Eunápolis. Não há informações sobre o estado de saúde nem suspeita sobre quem teria colocado o bebê no saco de lixo. A Polícia Civil investigará o caso.