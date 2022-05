Bebê é resgatado com vida depois de passar dois dias dentro de um buraco

Desaparecido desde a noite de domingo (15), um bebê de 1 ano e 11 meses foi encontrado com vida após passar dois dias dentro de um buraco, na cidade de Santo Estêvão, a 150 quilômetros de Salvador. O menino foi encontrado por volta das 13h desta terça-feira (17) por uma mulher que passou pelo local e ouviu o gemido do bebê. Ela contou que o garoto estava com os braços para cima.

De acordo com a Polícia Civil, o menino, identificado como Heitor Gomes de Araújo, estava desaparecido desde a noite de domingo, quando a mãe teria saído e deixado o bebê sozinho. O sumiço foi registrado 24h depois, pela própria mãe, que acionou a delegacia da cidade. O local onde o bebê foi encontrado fica a 60m da casa onde ele vive com a mãe, às margens da BR 116 Sul.

A mãe do menino foi presa e deve responder por abandono de incapaz.O garoto foi socorrido ao Hospital Doutor João Borges de Cerqueira, com sinais de desidratação e febre, mas sem ferimentos, segundo a TV Bahia. O estado de saúde é estável e ainda não há previsão de alta.