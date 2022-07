Bebê morre após mãe em situação de rua fazer o próprio parto no PA

Uma mulher em situação de rua fez o próprio parto na madrugada desta quinta-feira (14), em Belém, capital do Pará.

A criança, no entanto, acabou morreu durante o procedimento e já foi encontrada sem vida dentro de uma bolsa por feirantes do bairro Jurunas, de acordo com o portal Metrópoles.

Um vídeo foi gravado pelas pessoas que encontraram a criança. Nele, pessoas estão em volta da bolsa, coberta com um pano, especulando sobre o parto.

A mulher supostamente sofre com transtornos psicológicos, segundo testemunhas, e foi levada para um hospital pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).