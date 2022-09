Bebê morre carbonizado após casa pegar fogo enquanto mãe bebia em bar

Uma menina identificada por Thaylla Sophia, de 9 meses de vida, morreu carbonizada após a casa onde morava pegar fogo.

Segundo informações do portal R7, a tragédia aconteceu em Pirapora, a 340 km de Belo Horizonte, na noite da última terça-feira (6).

A bebê teria sido deixada em casa com um irmão de 3 anos. A mãe das crianças, de 23 anos, foi encontrada bebendo em um bar.

Os moradores contaram que o menino de 3 anos conseguiu sair de casa quando o fogo começou. Os vizinhos teriam tentado apagar as chamas antes que os Bombeiros chegassem e disseram não ter ouvido o bebê chorar.

Thaylla foi encontrada nos escombros do teto que havia desabado com as chamas. A suspeita é que o fogo tenha começado com uma vela, uma vez que o bairro estava sem luz naquela.

Buscas

A Polícia Militar (PM) fez buscas e parentes tentaram localizar a mãe das crianças, que foi encontrada uma hora depois, em um bar próximo ao local.

Segundo os policiais, ela apresentava sinais de embriaguez e tentou entrar no imóvel. A mulher teria insultado os policiais e precisou ser contida e levada para a delegacia.

Conselho tutelar

Essa não teria sido a primeira vez que a mãe a deixou as crianças sozinhas. A família vinha sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar e, há três meses, as crianças estavam sendo cuidadas pela avó materna.

A avó teria conseguido um emprego e, em função disto, deixou as crianças com a filha na última terça (6).

Inquérito

A Polícia Civil vai abrir um inquérito para investigar o caso e informou que a mãe foi presa em flagrante por 'crime de abandono de incapaz com resultado morte'.