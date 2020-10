Bebe muito? Saiba se o seu carro está entre os que mais consomem combustível

O consumo de combustível é um dos fatores que influenciam na hora da compra de um carro. E isso vale para diversas categorias. Em modelos de entrada, onde o custo com combustível pesa mais no orçamento, sua importância é maior. Mas até para veículos de classes superiores, esse fator é muito observado. Afinal, ninguém quer pegar a estrada com um carro com baixa autonomia ou gastar dinheiro desnecessariamente.

Para não entrar no sufoco, elaboramos um ranking com as versões/motorizações que mais gastam nos modelos mais vendidos de acordo com a categoria e usando como base a gasolina. Além de destacar os mais vendidos, buscamos também o campeão de alto consumo. Os dados de venda são da Fenabrave, entidade que reúne os concessionários de veículos novos, e os de consumo, do Inmetro, instituto governamental que elabora periodicamente uma tabela com a eficiência energética.

Entre os hatches compactos o campeão de emplacamentos é o Chevrolet Onix, que teve 92.294 unidades licenciadas entre janeiro e setembro. Com os novos motores adotados no final do ano passado o veículo tem um bom resultado e o que mais gasta é o propulsor 1 litro de 12 válvulas turbo (116 cv com gasolina): 11,9 km/l na cidade e 15,1 km/l na estrada. Ou seja, mesmo o Onix que mais consome - quatro versões contam com esse motor - tem um bom resultado.

Nessa classe o que mais bebe é o Renault Sandero na configuração esportiva R.S., que utiliza um motor 2 litros (145 cv com gasolina). De acordo com os ensaios do Inmetro ele faz 9,9 km/l em trânsito urbano e 11,1 km/l em rodovias.

A versão esportiva do Sandero, a R.S., é a campeã de consumo entre os hatchbacks (Foto: José Mário Dias/Renault) Na categoria dos sedãs médios o Arizzo 5, da Caoa Chery, é o que mais consome (Foto: Caoa Chery) Com motor 2 litros o Captur é o SUV compacto que mais gasta gasolina (Foto: Antônio Meira Jr./CORREIO) A picape média mais potente do país é também a que mais gasta gasolina (Foto: Toyota)

O líder entre os SUVs compactos é o Volkswagen T-Cross, que somou 41.989 emplacamentos no acumulado do ano. A versão que mais consome é a Comfortline 200 TSI, que utiliza o motor 1 litro de 12 válvulas turbo (116 cv com gasolina). O consumo na cidade é de 10,8 km/l e na estrada é de 13,4 km/l.

O utilitário esportivo compacto que mais consome é o Renault Captur com o motor 2 litros (143 cv com gasolina). A média urbana é de 8,8 km/l e a rodoviária de 10,8 km/l. A Renault já está finalizando os testes com um motor 1.3 litro turbo, que deve render 170 cv e deverá estrear no Captur no começo de 2021, substituindo o 2 litros.

A divisão dos sedãs médios é liderada pelo Toyota Corolla, que teve 26.770 unidades licenciadas neste ano. As versões XEI, GLI e Altis, que utilizam o motor 2 litros aspirado (169 cv com gasolina), têm o mesmo consumo: 11,6 km/l (cidade) e 13,9 km/l (estrada). A outra opção de motorização do sedã é híbrida, que faz 16,3 km/l na cidade e 14,5 km/ na estrada.

O pior consumo é o do Caoa Chery Arizzo 5 (147 cv com gasolina) com 9,9 km/l na cidade e 12,1 km/l na estrada.

A Hilux foi a picape média mais emplacada no país entre janeiro e setembro. Comercializada com motorização diesel e flex, o utilitário teve 22.919 unidades licenciadas. Com o motor 4.0 V6 a gasolina (234 cv) o modelo da Toyota, na versão GR-S, tem o pior consumo da categoria: 6 km/l (cidade) e 7,6 km/l (estrada).

Supercarros

E, entre os carros novos que mais consomem está o Ferrari 812 Superfast. Para colocar em movimento os 800 cv do moto 6.5 V12 o superesportivo faz 4,9 km/l em trânsito urbano e 6 km/l na estrada. É maior que do Lamborghini Huracan: 4,8 km/l (urbano) e 6,8 km/l (rodoviário).

De acordo com o Inmetro o modelo de maior consumo no país é o Ferrari 812 Superfast (Foto: Ferrari)

Como gastar menos

Recentemente publicamos uma reportagem com dicas para economizar combustível e com a lista dos modelos mais econômicos. Clique aqui para ler.