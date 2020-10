Bebê 'rebelde' mostra dedo do meio durante ultrassom e deixa pais assustados

Era para ser apenas mais um exame de ultrassom feito por Jess Johnson, que está prestes a ter seu primeiro filho. Mas a postura do pequeno que nem veio ao mundo ainda durante a consulta deixou tanto a mãe de primeira viagem quanto o papai David Lewis assustados.

Nas imagens o bebê apareceu bocejando e, logo em seguida, mostrou o dedo do meio.

Segundo o site Mirror, o casal levou o curioso comportamento do filho na brincadeira. A mãe chegou a falar que ele já estava com o comportamento do pai, que disse estar "aterrorizado" se a criança seguir seus passos.

Sobre a reação do filho ao ser fotografado, Jess brincou: "No final do ultrassom, ele começou a cobrir o rosto, como se quisesse dizer 'vocês têm fotos suficientes, agora me deixem em paz'. Cinco minutos depois, ele decidiu nos mostrar o dedo médio, querendo dizer 'chega, me deixem em paz'".

Ansiosa para ter o seu primeiro filho aos 38 anos, Jess diz que não vê a hora de conhecer o seu "garoto atrevido", e acha que a casa será uma loucura quando ele medir forças com os dois cachorros dela. "Eu não acho que ele chegará na hora, porque, se for igual ao pai, deixa tudo para o último minuto. Acho que será igual a ele, está em seus genes".