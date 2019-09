Beer Day leva cerveja, música e gastronomia ao Imbuí

Foto: Divulgação

A 8ª edição do Beer Day volta ao bairro do Imbuí, em Salvador, no próximo final de semana. Contando com os melhores chopps artesanais da cidade, o evento ocorre no sábado (14), das 13h às 20h, no Babel Beer Club. A entrada no evento é gratuita, e o visitante paga apenas pelo que consumir.

Essa edição conta com a presença de 10 das melhores marcas de Salvador: Bardo Bier, Jauris Beer, Amada, Proa, Mandacaru Beer, Mascarenhas Brew, MinduBier, Ekäut, Nylkito e Port Royale.

Cada cervejaria vem com diferentes estilos de bebida, dando uma gama de opções para o público. Entre elas, há White IPA, Witbier, Gose de Cupuaçu, American IPA, , Belgian Golden Strong Ale, Catharina Sour de Goiaba, Gose de Cajú, Summer Ale, Helles, New England IPA, Session IPA, Czech Pale Lager.

Algumas marcas aproveitam para trazer sabores inéditos. É o caso do Red IPA e do Czech Pils, ambos lançamentos da Bardo Bier, e do Dry Stout, que será lançado pela Proa Cervejaria.

Foto: Divulgação

Comidinhas

Para acompanhar as bebidas, experiências gastronômicas inusitadas, e deliciosas, estarão à disposição dos visitantes. Bolinho de feijoada, coxinha de vatapá e batata rústica são algumas delas.

Já a música fica a cargo da banda Don & Allan, que alegra o ambiente com um descolado show de rock acústico, passando por músicas tanto brasileiras quanto internacionais, além de canções autorais, com os vocais de Pablo “Don” Begano, também guitarrista, e as batidas do baterista Allan Costa.

Assim como na edição passada, o CORREIO faz parte da organização do evento. Sobre a parceria, Jackie Silva, publicitária do jornal, conta que "a ideia é expandir o Beer Day cada vez mais". "Temos uma mescla de conteúdos aqui e queremos proporcionar o máximo de diversão para o público", comenta.

Mais informações sobre o evento podem ser acessadas no perfil do Instagram: @beerdaysalvador.