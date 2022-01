‘Beijo, Luana’: Piovani desembarca em Salvador para descansar e esquecer do BBB22

Quase avessa ao que se passa no noticiário e, especialmente, no que está acontecendo no Big Brother Brasil 2022, a atriz Luana Piovani desembarcou em Salvador para dias de nostalgia – incluindo encontros com amigos de longa data –, descanso e recarga das baterias.

Ao menos é o que dá a entender suas primeiras postagens ao desembarcar em território baiano, nesta quinta-feira (20). A vinda para Salvador não é nenhuma novidade para a artista, que tem muita história de outros carnavais na cidade, além é claro de grandes parceiros.

Um deles é Leco Levita, com quem se encontrou para matar saudades de um acarajé raiz, caprichado, no Rio Vermelho. “Não tenho palavras… Que emoção, gente! Comer um acarajé na Bahia. Porque não é comer uma acarajé da baiana que faz o acarajé lá em Cascais [Portugal, onde mora com os filhos] ou em São Paulo. É aqui, in loco! Na melhor companhia, meu irmão de vida, que já está devorando o dele. Daqui a pouco a gente encontra o outro”, disse ela, ao mostrar o secretário de Turismo de Maraú, no baixo sul baiano.

Depois do acarajé com Leco, a parada seguinte foi para encontrar Paulinho Leão, no bar Pereira, no Porto da Barra. Já em trio (Lua, Leco e Paulinho), a atriz curtiu uns bons drinks e ainda tirou fotos na balaustrada da Barra.

Pelo visto, Lua não está acompanhando as polêmicas com seu nome e, muito menos, se importando com a entrada de Pedro Scooby, seu ex e pai de seus filhos, no reality da Globo, apresentado por Tadeu Schmidt. O “beijo, Luana” de Tadeu, aliás, virou meme, e ainda repercute. Por aqui, no entanto, ela só curte a vida.

“Saúde, piscininha, na frente do piscinão, olha ali. E a brisa? Cês nem imaginam”, comentou em outros stories do Insta, ao se referir ao mar, bem em frente, onde ainda posou para fotos: “Meu Porto da Barra”, colocou num dos stories.Nas imagens postadas em suas redes sociais – por ora, um dos focos de atenção do país –, ela também destaca a intenção de receber bênçãos, bronzes e alegrias nesse rolé imprevisto (ao menos para o público) na Bahia.

