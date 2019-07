Bela Gil mostra vídeo da filha ensaiando ao lado do avô

Filha mais velha da apresentadora Bela Gil, a pequena Flor, de 10 anos, mostrou o talento para cantar em um vídeo que a mãe coruja publicou nesta sexta-feira (5). A garota aparece ao lado do avô, Gilberto Gil. "Ensaiando 'Goodbye my girl' com o vovô no hotel antes do show de estreia da turnê do Ok Ok Ok em Viena na Áustria. Eu fico como?? Coração transbordando de amor por aqui", escreveu na legenda.

Flor também compartilhou o vídeo. "Muito feliz de poder cantar com meu vovô essa música que eu amo e ainda cantar no show!!!". A pequena é modelo e faz parte do casting da agência Way Models, que tem Alessandra Ambrósio, Carol Trentini e agora Sasha Meneghel entre suas estrelas.

Depois foi a vez de Gil postar a cena. "Em Vienna, Austria, ensaiando no hotel com a convidada especial da turnê #OKOKOK, a netinha @Florgildemasi, que participa na música “Goodbye my girl”. Mais tarde estreamos a turnê com ingressos esgotados no Vienna State Opera. Próxima parada: Londres".

Confira: