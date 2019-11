Bela Vista inaugura decoração de Natal e renova parceria com Osid

Viagem no tempo e personagens mágicos marcaram a chegada do Papai Noel na noite deste domingo (10) ao Shopping Bela Vista. O espaço na Praça Central este ano foi batizado de Bela Fábrica de Diversões Natalinas e dá início ao período natalino do shopping.

Depois da chegada do Papai Noel, o público ainda pode curtir apresentação dos cantores Durval Lellis, Mari Antunes, Alexandre Peixe, Márcia Freire, Marcia Short, Denny e Dinha, que juntos tocaram "A Bahia Canta sua Santa", em homenagem à Santa Dulce dos Pobres. Este é o quarto ano seguido que o Bela Vista tem parceria com as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) para a campanha natalina.

A decoração tem um cenário interativo, atrações e paradas especiais. O Papai Noel recebeu as crianças com seus pedidos e depois foi aberta a Bela Fábrica de Diversões Natalinas, com cenário futurista, com acessórios mecânicos, engrenagens, relógios e uma bicicleta voadora para tirar fotos. A árvore de Natal de 12,70 metros também faz parte do cenário, ficando em um submarino. No interior, há um playground com piscina de bolinas, pula pula, escorregador e outros brinquedos.

Campanha

Neste Natal, a cada R$ 200 em compras nas lojas do shopping, de 11 de novembro a 24 de dezembro, o cliente vai ganhar um voucher de 80% de desconto na compra de um panetone exclusivo Santa Dulce, com gotas de chocolate ao leite trufado com creme de avelã. Ele vem dentro de uma lata personalizada, que este ano faz homenagem à canonização de Irmã Dulce.

Para os clientes que comprarem de segunda a quinta, os cupons fiscais irão valer o dobro. A promoção restringe o limite de 10 vouchers por CPF e é valida enquanto durarem os estoques.

Também em comemoração ao ano da canonização de Irmã Dulce, será inaugurado o 1º quiosque da Santa Dulce no mundo, localizado no Shopping Bela Vista, que vai vender broas, panetones, souvenires e outros produtos da Osid. Além disso, todo o lucro da receita adquirida com a venda das atividades interativas que integram a decoração de Natal – o Playground na Árvore e a Oficina de Mini Panetones - será destinado para a Osid.

Serviço

Playground da Árvore Local: Praça Central do Shopping Bela Vista (Piso L1)

Data: De 11 de novembro a 24 de dezembro de 2019

Horário: De segunda a sábado, das 12h às 22h | Domingos e feriados, das 12h às 21h.

Ingresso: R$ 10 (10 minutos) e R$ 20 (30 minutos)